Informację o śmierci wokalistki i aktorki potwierdziła stacja BBC. Bredin zmarła 13 sierpnia w Nowej Szkocji w Kanadzie.

Kim była Patricia Bredin?

Urodzona w 1935 roku Patricia Bredin była brytyjską aktorką, która w 1957 roku została pierwszą reprezentantką kraju na konkursie Eurowizji.

Bredin reprezentowała Wielką Brytanię w 1957 roku z piosenką "All", która liczyła sobie zaledwie minutę i 52 sekundy. Przez wiele dekad był to najkrótszy utwór w historii konkursu. W 2015 roku wyczyn ten przebił fiński zespół - Pertti Kurikan Nimipäivät, który zaprezentował utwór o kilkanaście sekund krótszy.



Reklama

Artystka - poza jednorazowym występem na Eurowizji - nigdy nie była związana z muzyką. W 1956 roku wzięła udział w konkursie Festival of British Popular Songs, po którym zaproponowano jej udział w europejskim wydarzeniu.

"Wybrano dwa utwory i każdy z nich miał zostać wykonany przez dwóch różnych wokalistów. Był jednak jeden problem. Nikt nie chciał śpiewać tej okropnie krótkiej piosenki pt. 'Al'’" - komentowała po latach dla BBC. W konkursie Bredin zajęła ostatecznie siódme miejsce (na 10 krajów).

Kolejne lata to przede wszystkim kariera aktorska. Brytyjka zagrała w musicalu "Free as Air". W 1959 roku wystąpiła w filmie "Left Right and Centre", a jej rola była bardzo wysoko oceniana. Jednak jej kariera ostatecznie nie rozwinęła się tak, jak przewidywano. Działalność w branży rozrywkowej zakończyła już w 1969 roku.

Życie prywatne Patricii Bredin

W 1964 roku Brytyjka wzięła ślub z walijskim wokalistą Ivorem Emmanulem. Małżeństwo zakończyło się rozwodem po dwóch latach. Kolejny związek artystki zakończył się natomiast w dramatycznych okolicznościach.

Bredin w 1979 roku wzięła ślub z kanadyjskim milionerem Charlesem MacCullochem. Ten jednak zmarł podczas miesiąca miodowego.

Mieszkająca w Kanadzie niedoszła gwiazda telewizji ostatecznie postawiła na własny biznes i zajęła się hodowlą król w Nowej Szkocji. O swoim życiu na wsi opowiedziała we wspomnieniach "My Fling On The Farm".