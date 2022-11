Nicole Josy razem z Hugo Sigalem poznali się w 1970 roku i stworzyli muzyczny duet. Już w 1971 roku para miała jechać na Eurowizję, jednak z powodu choroby wokalistki (żółtaczka) musieli odwołać wyjazd do Dublina.

Ostatecznie jednak Hugo i Nicole na Eurowizję wyjechali w 1973 roku z piosenką "Baby, Baby". Para na scenie wystąpiła w charakterystycznych, fioletowych strojach i mimo zajęcia ostatniego, 17. miejsca w konkursie, została zapamiętana na lata.

Duet nie tylko podbił listy przebojów w Belgii i Holandii, ale sprawił, że ich kiczowate stroje są regularnie przypominane podczas konkursów Eurowizji, gdy prezentowane są występy sprzed lat.



Reklama

Kariera po Eurowizji

Dzięki występowi na Eurowizji, duet cieszył się sporą popularnością w rodzimym kraju.



Nicole Josy razem z Hugo Sigalem w 2004 roku ponownie powalczyli o wyjazd na Eurowizję i byli bardzo blisko awansu z belgijskich eliminacji z utworem "Love Is All Around". Rok później pojawili się na specjalnym koncercie z okazji 50-lecia konkursu - "Congratulations: 50 Years of Eurovision Song Contest".

W 2022 roku Hugo i Nicole świętowali 50-lecie małżeństwa i działalności scenicznej. Para kilka lat wcześniej zdecydowała się zawiesić karierę. Wszystko z powodów zdrowotnych Josy.

Piosenkarka dwukrotnie walczyła z nowotworem, zdiagnozowano u niej również chorobę Alzheimera.