"Berner Zeitung", lokalna gazeta wydawana w Bernie (Szwajcaria), przekazała informację o śmierci Emila Ramsauera.

Członek zespołu Takasa przeszedł do historii jako najstarszy uczestnik Konkursu Piosenki Eurowizji. Za dwa miesiące muzyk skończyłby 104 lata.

Razem z grupą wystąpił w półfinale Eurowizji 2013 w Malmö w Szwecji z piosenką "You and Me" - miał wówczas 95 lat.

Emil Ramsauer w wieku 10 lat wstąpił do Armii Zbawienia - jednego z protestanckich wyznań chrześcijańskich, którego misją jest głoszenie Ewangelii głównie wśród ludzi ubogich i potrzebujących. Choć ruch przyjął symbole militarne, czego wyrazem są stopnie i mundury, angażuje się w działania o charakterze charytatywnym i podejmuje ważne tematy społeczne.

W 2012 r. grający na kontrabasie Ramsauer wszedł w skład zespołu Heilsarmee - po wygranej w szwajcarskich preselekcjach do Eurowizji grupa zmieniła nazwę na Takasa (skrót od The Artists Known As Salvation Army). Zasady konkursu zabraniają politycznych i religijnych odniesień - muzycy nie mogli też pojawić się na scenie w mundurach.

Takasa w półfinale Eurowizji zajęła ostatecznie 13. miejsce, kończąc na tym etapie swoją przygodę z konkursem.

"Nigdy nie myślałem, że dożyję takiego wieku. Nigdy nie myślałem, że mogę być tutaj" - mówił Emil Ramsauer w Malmö w rozmowie z eurovision.tv.



Podczas Eurowizji 2013 zabrakło polskiego reprezentanta. Konkurs wygrała Emmelie de Forest z Danii.