Nie żyje gitarzysta Jeff LaBar. Miał 58 lat

Jeff LaBar, wieloletni gitarzysta glam metalowej grupy Cinderella, zmarł w wieku 58 lat. O jego śmierci poinformował syn muzyka, Sebastian. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.



LaBar dołączył do Cinderelli w 1985 roku, zaraz po tym jak zespół wszedł do studia, by nagrać swój debiutancki album "Night Songs". Dzięki przełomowemu singlowi "Nobody's Fool", "Night Songs" stał się jednym z największych albumów 1986 roku, osiągając status potrójnej platyny i zajmując 3. miejsce na liście Billboard 200.

Kolejny album, "Long Cold Winter" z 1988 roku, był równie udany. Dzięki dwóm singlom - "Don't Know What You Got (Till It's Gone)" i "Coming Home" - album sprzedał się w dwóch milionach egzemplarzy w ciągu pierwszego roku od wydania, a później uzyskał certyfikat potrójnej platyny.



Problemy z głosem wokalisty Toma Keifera doprowadziły do znacznego opóźnienia w nagrywaniu albumu ''Still Climbing'', a do czasu jego wydania w 1994 roku, zainteresowanie zespołem zmalało.



Cinderella na krótko rozpadła się w 1995 roku, ale muzycy wznowili działalność już rok później, by wydać album z największymi przebojami. Choć nigdy nie nagrali kolejnego albumu z nowym materiałem, Cinderella pozostała znaczącą siłą na scenie hard rockowej przez następne trzy dekady.