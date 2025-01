Robbie Williams użył w swojej piosence fragmentu utworu "I Got a Name" Jima Croce’a , napisanego przez Charlesa Foxa i Normana Gimbela .

W niedzielę, 5 stycznia 2024 r., odbyła się uroczysta ceremonia rozdania Złotych Globów (nazywanych przez wielu "małymi Oscarami"). Robbie Williams wziął udział w gali, co było dla gwiazdora pretekstem do zabrania głosu w sprawie dyskwalifikacji jego piosenki z drugiego konkursu. Okazuje się, że artysta nie ma nikomu za złe wyeliminowania "Forbidden Road", a co więcej - cieszy go fakt, że nie będzie musiał uczestniczyć w imprezie oscarowej.