Nie żyje Edwin Birdsong. Muzyk miał 77 lat

Edwin Birdsong, muzyk, którego fragmenty piosenek wykorzystywali w późniejszych latach m.in. Daft Punk i De La Soul, zmarł 21 stycznia w wieku 77 lat.

O śmierci Birdsonga poinformowała jego rodzina w krótkiej wiadomości na Instagramie. "Edwin Birdsong 22 sierpnia 1941 - 21 stycznia 2019, kocham cię tato" - napisała jego córka.

Tworzący funk Edwin Birdsong działał w latach 70., nagrywając w tamtej dekadzie cztery albumy. Ostatnia w jego dyskografia, piąta płyta "Funtaztik" ukazała się w 1981 roku.

Ponadto muzyk współpracował również ze Steviem Wonderem i Royem Ayersem.

Twórczość artysty drugą młodość zyskała za sprawą francuskiego duetu Daft Punk, którzy wykorzystali sampel z piosenki "Cola Bottle Baby" w swoim wielkim hicie "Harder, Better, Faster, Stronger" z 2001 roku.

Piosenki muzyka wykorzystywali m.in. De Le Soul ("Me Myself And I" z 1989 roku) oraz Gang Starr ("Skills" z 2003 roku).



