Nie żyje córka Fetty'ego Wapa. Miała tylko 4 lata

Informację o śmierci 4-latki przekazała jej matka, Turquoise Miami. Opublikowała wzruszające nagranie.

Na filmiku widać Lauren bawiącą się w basenie. "To jest moja niesamowita, piękna, zabawna, żywa, kochająca, utalentowana, inteligentna księżniczka, syrena Aquarius" - napisała Miami.



Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci 4-latki. Według Hot97 Lauren zmarła w lipcu we śnie po długiej chorobie. Raper zadedykował córce występ podczas Rolling Loud Miami. "LoLo, tata zrobił to dla ciebie" - powiedział.

Lauren była jednym z sześciorga dzieci Wapa.



Willie Maxwell, lepiej znany jako Fetty Wap urodził się w Paterson w New Jersey w 1991 roku. Jego dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. W młodym wieku jego oczy zaatakowała jaskra. Choroba była na tyle poważna, że w jej wyniku młody chłopak stracił jedno oko (lewa gałka oczna została zastąpiona sztucznym okiem).

Na szczęście lekarzom udało się uratować prawe oko. Całą sprawę Wap ujawnił w wywiadzie w 2015 roku. Wcześniej podejrzewano, że raper stracił narząd wzroku podczas strzelaniny, co jednak zostało zdementowane.