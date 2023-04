Brat Sokoła miał 32 lata. Raper pożegnał go na swoim Faceboku.

"Kilka dni temu, tuż po swoich 32. urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół" - napisał.

Nie żyje brat Sokoła. "Będę bardzo tęsknił"

"Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze 2 tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany. To wszystko uciekło gdzieś nagle bezpowrotnie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym tatą gdzieś razem szczęśliwi. Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił" - napisał raper.

Wspomniany przez Sokoła ojciec - Jan, który w przeszłości był autorem tekstów do hitowych piosenek zespołu Papa Dance - zmarł w 1995 roku.

"Nie zdążył dowiedzieć się, że dzięki niemu została mi pasja do filmu, montażu i wielu innych technicznych spraw. Nauczył mnie programowania w Basicu, pokazał że istnieje taki zawód jak pisanie tekstów do muzyki (co sam robił) i przekazał mi zamiłowanie do szukania odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują w danym momencie. On sprawdzał wszystko w encyklopedii, ja w Google. Nie dowiedział się kim zostanę, jak umierał byłem czarną owcą rodziny, włóczącą się po nieciekawych rejonach miasta po nocach i miałem wrażenie, że jak 90% rodziny postawił na mnie krzyżyk kilkukrotnie, ale chyba mu jednak zależało, bo kto się tak wk*rwia, jak mu nie zależy? Pasjonowały go zmiany, mnie po nim też. Rozwój i pęd do lepszego jutra. Szkoda, że nie zobaczył jak rozwinęła się Warszawa, technologia a przede wszystkim ja. Najlepszego w dniu ojca, gdziekolwiek jesteś Janek. Czasem tęsknię" - wspominał ojca w 2022 roku Sokół.