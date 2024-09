Rosnąca popularność grupy niosła za sobą nie tylko pozytywne skutki. Bora walczył z uzależnieniem co nie było łatwym wyzwaniem w świecie show-biznesu, wciąż wystawiającym muzyka na różnego rodzaju pokusy. Publiczność uznała go za jednego z najbardziej kontrowersyjnych muzyków ówczesnej Jugosławii. Przyczyniał się do tego także prowokacyjny i bezkompromisowy charakter jego tekstów. W 1990 r., po wydaniu albumu "Koza Nostra" został nawet posądzony o "obrazę klasy robotniczej", jednak zarzuty szybko oddalono.