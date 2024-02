Nie żyje Aston "Family Man" Barrett. Nazywano go "Architektem reggae"

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

W wieku 77 lat zmarł Aston "Family Man" Barrett, wieloletni basista grupy Bob Marley & The Wailers. To on był współproducentem płyt króla reggae i muzykiem odpowiedzialnym za aranżacje.

Aston "Family Man" Barrett i Bob Marley - Birmingham, 18 lipca 1975 r. /Ian Dickson/Redferns /Getty Images