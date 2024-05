"Z głębokim smutkiem żegnamy Andrzeja Brandstattera, twórcę zespołu Krywań, założyciela wraz z żoną Małgorzatą Fundacji Pro Artis, w której zbierali fundusze na poszukiwanie i szlifowanie dziecięcych talentów" - napisano na stronie Urzędu Miasta Zakopane.

"Każde dziecko, zdrowe czy niepełnosprawne, które rwie się do muzykowania albo do rysowania, dostaje dzięki Fundacji szansę nauczyć się więcej, wystąpić na scenie, przeżyć niezapomnianą przygodę. Efekty pracy Andrzeja Brandstattera i Jego żony mogliśmy podziwiać co roku podczas zakopiańskich Wierchowych Spotkań" - przypomnieli we wpisie burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz.

Reklama

"Odszedł Człowiek wielkiego serca i hartu ducha, który swym uśmiechem i pogodą zarażał innych. Jesteśmy wdzięczni, że było nam dane się spotkać. Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia" - czytamy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krywań Na nic to śpiewanie

Andrzej Brandstatter nie żyje. Kim był?

To z jego inicjatywy na początku lat 70. powstał zespół Krywań ( sprawdź! ), który specjalizował się w tworzeniu muzyki góralskiej w nowoczesnej aranżacji.

Muzyk od lat zmagał się ze stwardnieniem rozsianym. Schorzenie postępowało z roku na rok, odbierając artyście siły. Choć nie mógł już grać, wciąż śpiewał i pisał teksty nowych piosenek.