Nie żyje Adele Springsteen. Informację o śmierci mamy przekazał właśnie Bruce Springsteen. Słynny muzyk był z nią bardzo zżyty, a obwieszczając odejście przypomniał fanom jedno ze swoich najmilszych wspomnień, czyli fragment utworu "The Wish".

"Pamiętam, jak rano mama słyszała dzwonek budzika. Leżałem w łóżku i słuchałem, jak szykujesz się do pracy, dźwięku twojej kosmetyczki na zlewie. I panie w biurze, wszystkie szminki, perfumy i szeleszczące spódnice, jak dumnie i szczęśliwie zawsze wyglądałaś wracając do domu z pracy" - pisze gwiazdor cytując piosenkę.

"To nie telefon w niedzielę, kwiaty czy kartka na Dzień Matki. To nie dom na wzgórzu z ogrodem i ładnym małym podwórkiem. Mam swojego hot roda [motor - przyp.] na Bond Street, jestem starszy, ale poznasz mnie w mgnieniu oka. Znajdziemy mały rock'n'rollowy bar i pójdziemy potańczyć" - pożegnał ukochaną mamę.

Nie żyje Adele Springsteen. Legenda muzyki w żałobie

Adele Springsteen przyszła na świat na Brooklynie 4 maja 1925 roku. W 1940 r. wraz z mężem Douglasem przeprowadziła się do Freehold w stanie New Jersey. Wychowali trójkę dzieci: Virginię, Bruce'a i Pamelę. Springsteen pracowała jako sekretarka, a na stanowisku udało jej się zarobić pieniądze na pierwszą gitarę dla syna.

Fani artysty bardzo dobrze znali Adele Springsteen. Ten często zabierał ją ze sobą na koncerty, a kilkukrotnie w trakcie piosenki "Dancing In The Dark" zabierał na scenę i... zaczynali tańczyć. Muzyk wiedział, że jego mama po prostu uwielbia tę formę ruchu. "Moja matka uwielbia tańczyć" - mówił w trakcie koncertu w 2021 roku na Broadwayu. "Dorastała w latach 40-tych (...) z big bandami i zespołami swingowymi, a był to czas, kiedy taniec był aktem egzystencjalnym" - tłumaczył.

Od 2013 roku Alice Springsteen cierpiała na chorobę Alzheimera. Pomimo że straciła zdolność mowy, to wciąż rozpoznawała syna. "Ona nie może mówić. Nie może stać. Nie może się sama nakarmić. Ale kiedy mnie widzi, zawsze się uśmiecha. Wciąż się uśmiecha. I wciąż daje buziaka" - opowiadał Springsteen. "I wydaje dźwięk, kiedy mnie widzi. To tylko dźwięk, ale wiem, że oznacza 'kocham cię'." - dodawał.

"A kiedy włączam Glenna Millera, ona zaczyna poruszać się na swoim krześle - zaczyna wyciągać do mnie ręce, abym wziął ją w ramiona jeszcze raz i zatańczył z nią na parkiecie" - wspominał. "To istotna część ducha mamy, to kim ona jest. To wykracza poza język i jest potężniejsze niż pamięć. To ucieleśnienie. To jest to, w czym pokładała zaufanie i żyła swoim życiem, i które, pomimo wszystkiego, co wycierpiała, nosi w sobie do tej pory, jakby piękno życia nigdy jej nie opuściło. Kocham ją" - dodawał.

Gdy w marcu 2016 roku miała już 90 lat, po raz ostatni wystąpiła z synem na scenie w trakcie koncertu w Madison Square Garden.