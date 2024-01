W trakcie jednego z występów w ramach trasy "Cut The Crap" w londyńskim Fortune Theatre, Sharon Osbourne wyznała zgromadzonym osobom, że w ciągu tylu lat kariery męża (jest żoną Ozzy'ego od 1982 roku) przywykła do wciąż pojawiających się w jego otoczeniu groupies.

"Jednak kiedy znasz imię konkretnej osoby, z którą łączy go romans, wiesz, gdzie ona mieszka i gdzie pracuje... To zupełnie inna sprawa" - dodała, cytowana przez "The Mirror".

Nie mogła znieść zdrady męża z fryzjerką. Szokujące, co chciała zrobić

71-letnia celebrytka nawiązała w ten sposób do głośnego romansu Ozzy'ego Osbourne'a z młodszą o 22 lata od wokalisty fryzjerką Michelle Pugh, który miał miejsce w latach 2012-2016. Podczas spotkania z fanami przyznała, że była "w bardzo mrocznym momencie" i zdecydowała o zakończeniu życia.

Reklama

Upewniła się jedynie, że jej dorosłe dzieci na pewno sobie poradzą. "Moje dzieci są już dorosłe, mają się dobrze i mogą o siebie zadbać" - wspominała, co wtedy myślała. Później sięgnęła po pojemnik z lekami i połknęła "nie wiadomo ile z nich". Zamknęła się w sypialni, która w pewnym momencie została otwarta przez pokojówkę - to właśnie ona uratowała kobietę przed śmiercią.

"To jest jak rock & roll. Musisz wziąć dobre ze złym. Kiedy mi odwaliło, miałem szczęście, że nie odeszła; zawiodłem moją żonę, rozczarowałem moją rodzinę i wywołałem wiele szoku i wstydu. Kocham moją żonę i to uświadomiło mi, jakim byłem pieprzonym idiotą" - mówił Ozzy Osbourne ( sprawdź! ) w rozmowie z magazynem "Rolling Stone", gdy już ujawniono jego romans.

W efekcie "skoku w bok" Ozzy'ego małżonkowie rozstali się na kilka miesięcy. Ostatecznie doszło do pojednania i - jak wtedy publicznie stwierdził Ozzy - ich związek "wrócił na właściwe tory". Dziś Sharon bardzo wspiera schorowanego męża. Przypomnijmy, że od lat cierpi na różnorakie problemy zdrowotne - m.in. chorobę Parkinsona, ale także odczuwa pokłosie wypadku, do którego doszło w jego domu. Kilka lat temu z powodu upadku z jego kręgosłupa wysunęły się specjalne stabilizacyjne pręty, które wmontowano mu po wypadku na quadzie w 2003 roku.

Black Sabbath w Łodzi, 11 czerwca 2014 1 / 21 Źródło: fot. Bartosz Nowicki

W kontekście obecnej formy 75-letniego gwiazdora rocka, Sharon (która jest też jego menedżerką) powiedziała, że Ozzy planuje na dobre "pożegnać się" ze swoimi fanami, grając dwa ostatnie koncerty w rodzinnym Birmingham. Najprawdopodobniej będzie to na stadionie Villa Park (gdzie na co dzień występuje drużyna piłkarskiego klubu Villa).

"Przez cały ten czas, gdy nie występował, brał lekcje śpiewu, więc jego głos nadal jest absolutnie doskonały. I nie opuszcza go humor. Ciągle też ma w głowie wszystkie te melodie. Nawet jeśli nie lubisz jego muzyki, nie da się nie lubić Ozzy’ego" - podkreśliła.

"(...) Jeśli będę mógł ponownie wystąpić, zrobię to. Ale to będzie jak pożegnanie z najlepszym związkiem w moim życiu. Na początku mojej choroby, kiedy przestałem koncertować, byłem naprawdę wkurzony na siebie, lekarzy i świat. Ale z biegiem czasu stwierdziłem: 'Cóż, może po prostu muszę zaakceptować ten fakt'" - wyznał niedawno wokalista Black Sabbath magazynowi "Rolling Stone UK".

Co Ozzy Osbourne planuje w 2024 roku?

Gdy nie wiadomo do końca, co z jego występami na żywo, to pewnym jest, że wokalista planuje wrócić do studia. "Doprowadzam się do formy. Niedawno nagrałem dwa albumy ["Ordinary Man" z 2020 r. i "Patient Number 9" z 2022 r.], ale chcę nagrać jeszcze jeden album, a potem wrócić na trasę" - mówił we wrześniu 2023 roku w "Metal Hammer".

Przypomnijmy, że Osbourne miał być jedną z gwiazd festiwalu Power Trip, który odbył się w październiku w Kalifornii. Na krótko przed finalnym rozpoczęciem koncertów wokalista zrezygnował z udziału w imprezie - oczywiście z przyczyn zdrowotnych. Jego trasa z udziałem Judas Priest została ogłoszona w 2019 roku, a potem przez dwa lata przekładana z powodu pandemii. Następnie przełożono ją z powodu złego stanu zdrowia Ozzy'ego, a ostatecznie w lutym 2023 roku - całkowicie odwołano.

Po raz ostatni Ozzy Osbourne wystąpił w przerwie meczu NFL otwierającego sezon pomiędzy Los Angeles Rams i Buffalo Bills we wrześniu 2022 r., a wcześniej na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w rodzinnym Birmingham (sierpień 2022 r.).