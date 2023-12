Grzegorz Markowski usunął się w cień. Patrycja Markowska pokazała rodzinne wideo

Po decyzji Grzegorza Markowskiego o przejściu na muzyczną emeryturę, to jego córka Patrycja Markowska dba o to, by przekazywać fanom informacje o wokaliście grupy Perfect. Prawie milion odtworzeń na TikToku ma nagranie z ich wspólnego kolędowania.

Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska razem na scenie w 2022 r. na festiwalu w Sopocie /Wojciech Stróżyk /Reporter