"Nie ma cwaniaka na discopolaka": Power Play walczy o przetrwanie w lesie

Power Play to kolejny gość nowego programu Disco Polo Music - "Nie ma cwaniaka na discopolaka".

Power Play /Tomasz Radzik /East News

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Jednym z nowych programów jest "Nie ma cwaniaka na discopolaka" (sobota, godz. 11:30).



Gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom, jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje z jakimi przyjdzie im się zmierzyć będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne.

W najnowszym odcinku gościem będzie zespół Power Play. Trio z Zamościa zmierzyło się ze średniowiecznym surwiwalem.



Działająca od 2001 r. grupa to jedna z najbardziej popularnych formacji na polskiej scenie dance. Na czele stoi wokalista Sylwester Gazda.



Największe przeboje to m.in. "Lubisz to lubisz" (50 mln odsłon - diamentowy singel), "Co ma być to będzie" (27 mln - poczwórna platyna), "Perfekcyjna", "Kochaj mnie", "NajPiękne", "Księżniczka", "Wole Ole" i "Skok w bok".



Na początku kwietnia do sieci trafił nowy singel "Jeden dzień".