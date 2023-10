Grupę Fleetwood Mac w najsłynniejszym składzie tworzyli: Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie oraz Lindsey Buckingham. Ten ostatni przy końcu działalności grupy (w 2019 roku) został z niej wyrzucony, ale fani wciąż łudzili się, że ich ukochany zespół powróci. Marzenia legły w gruzach wraz ze śmiercią Christine McVie w listopadzie 2022 roku.

Stevie Nicks aktualnie koncertuje z solowym projektem, a zapytana przez dziennikarzy o powrót Fleetwood Mac nie pozostawia złudzeń. "Co to jest, bez niej?" - powiedziała 75-latka dla magazynu "Vulture". "Wiesz, co mam na myśli? Była moją bratnią duszą, moją muzyczną bratnią duszą i moją najlepszą przyjaciółką, z którą spędziłam więcej czasu niż z jakimkolwiek innym moim najlepszym przyjacielem poza Fleetwood Mac. Christine była moją najlepszą przyjaciółką" - stwierdziła Nicks.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Fleetwood Mac nie wróci na scenę bez Christine McVie

Uważana za jedną z najwybitniejszych wokalistek w historii muzyki Nicks największy problem miałaby z fizycznym brakiem swojej przyjaciółki na scenie. "Na kogo będę patrzeć po prawej stronie i czy nie będzie jej tam za organami Hammonda?" - dodała. "Kiedy zmarła, doszłam do wniosku, że naprawdę nie możemy tego kontynuować. Nie ma ku temu powodu" - uważa piosenkarka.

Warto wspomnieć, że w latach 1998-2014 Christine McVie nie była częścią Fleetwood Mac. Mimo to zespół istniał i koncertował, a ze swojej setlisty wykluczył niektóre utwory przez nią wykonywane. "Nie mogliśmy odtworzyć [na żywo] tych piosenek. Staliśmy się więc bardziej hard-rockowym zespołem" - tłumaczy Stevie Nicks.

Opinia wokalistki jest tożsama ze stanowiskiem lidera, który utratę McVie nazywał na początku roku "punktem nie do przejścia".

Clip Fleetwood Mac Little Lies

Grupa Fleetwood Mac założona jeszcze w 1967 roku przez gitarzystów Petera Greena i Jeremy'ego Spencera oraz perkusistę Micka Fleetwooda w trakcie trwającej sześć dekad kariery sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Do ich największych osiągnięć należy stworzenie ponadczasowych przebojów jak "Rhiannon", "Little Lies", "Seven Wonders" czy "Gypsy". W 1978 roku zdobyli dwie nagrody Grammy - za Album Roku ("Rumours"), a także Piosenkę Roku ("The Chain").

Wideo youtube