Nicole Scherzinger: Z czego zasłynęła?



Wokalistka, w swojej karierze, najbardziej zasłynęła jako liderka kobiecego zespołu The Pussycat Dolls , znanego z takich hitów jak: "Buttons", "Don’t Cha" czy "When I Grow Up". Po kilku latach Nicole postanowiła rozpocząć solową karierę muzyczną, tym samym odchodząc z zespołu. W 2020 roku drogi Scherzinger i jej byłego zespołu ponownie się przecięły, co zaowocowało nowym kawałkiem "React".

W 2012 roku artystce została zaproponowana rola jurorki w brytyjskiej edycji "X-Factor", którą przyjęła z dużym entuzjazmem. Zasiadła również w jury "The Masked Singer". Udało się jej też zrealizować kolejna trasę z "The Pussycat Dolls", tuż po ich reaktywacji.

Nic więc dziwnego, że gwiazda wciąż poszerza swoje grono fanów. Na Instagramie posiada aż 5,3 miliona obserwatorów, którzy są na bieżąco z życiem artystki.

Nicole Scherzinger: Chwali się ciałem. Ciężko uwierzyć w jej wiek!

Artystka postanowiła podzielić się ze swoimi wielbicielami nowymi fotografiami z słonecznej Portugalii. Scherzinger zapozowała do zdjęć w skąpym siateczkowym bikini. Widać, że jest zadowolona ze swojego wyglądu i nie boi się pokazywać ciała.

Piosenkarka w tym roku skończy 44 lata. Ciężko w to uwierzyć, tym bardziej patrząc na jej ostatnie relacje z Portugalii. Kobieta swoje rysy i urodę zawdzięcza swojemu egzotycznemu pochodzeniu. Ojciec artystki jest Filipińczykiem, natomiast matka Hawajką o polskich i ukraińskich korzeniach. Sama Nicole przyszła na świat w Honolulu.

