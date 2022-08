Nicole Scherzinger (sprawdź!) przez wiele lat występowała w grupie The Pussycat Dolls, z którymi podbiła listy przebojów. Do ich hitów należały m.in. "Don't Cha" czy "Buttons". W trakcie próbowała także solowej kariery, a jej najbardziej rozpoznawalnym utworem stał się napisany z pomocą will.i.am'a utwór "Baby Love".

Scherzinger od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".

Nicole Scherzinger poprawiła urodę? Chirurg nie ma wątpliwości

Wraz z rozwojem kariery, fani zaczęli zauważać również coraz większe zmiany w wyglądzie gwiazdy. Szybko pojawiły się plotki na temat tego, że wokalistka poprawiła swoją urodę przy pomocy skalpela.



Ta jednak zapewniała, że nic takiego nie miała miejsce, a zmiany w jej wyglądzie są naturalne.

Innego zdanie jest jednak chirurg, który wypowiedział się dla celebsnow.co.uk. Według jego opinii, wokalistce wstrzyknięto w usta zbyt dużo kwasu, a policzki wypełniono w taki sposób, że wyglądają nienaturalnie.



Nicole Scherzinger i Thom Evans razem

Przypomnijmy, że wokalistka obecnie spotyka się z byłym rugbystą Thomem Evansem, od którego jest 7 lat starsza. Para poznała się na planie programu "The X Factor: Celebrity".

"Jest mężczyzną mojego życia, mężczyzną z moich snów... Chcę mieć z nim dzieci w odpowiednim czasie. Obecnie to trudne, bo przygotowuję się do przyszłorocznej trasy Pussycat Dolls, więc chodzi o zgranie się w czasie. Zawsze chciałam założyć rodzinę" - opowiadała.