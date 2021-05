Nicki Minaj udostępniła kultowy mixtape z 2009 "Beam Me Up Scotty"

Nicki Minaj udostępniła po raz pierwszy w serwisach cyfrowych wydany w 2009 mixtape "Beam Me Up Scotty". Na wydawnictwo trafiły trzy nowe utwory: "Seeing Green" z gościnnym udziałem Drake'a i Lil Wayne'a, "Fractions" i remiks numeru "Crocodile Teeth" (razem z Skillbeng).

Nicki Minaj na okładce odświeżonego mixtape'u "Beam Me Up Scotty" /Universal Music Polska /materiały prasowe

12 lat po premierze kultowy mixtape, który okazał się bardzo ważnym elementem dyskografii Nicki Minaj, jest dostępny w serwisach cyfrowych. Pierwotnie wydawnictwo ujrzało światło dzienne 18 kwietnia 2009 i zapewniło artystce status przyszłej ikony rapu.

To na "Beam Me Up Scotty" znalazł się pierwszy hit Nicki Minaj, "I Get Crazy" z Lil Waynem. Wówczas utwór trafił do Top 20 Billboard Hot Rap Songs i dotarł do Top 40 Hot R&B/Hip-Hop Songs. 23-utworowe wydawnictwo zaprezentowało talent Nicki w pełnej krasie, a jej charakterystyczne flow w "Kill Da DJ" czy "Keys Under Palm Trees" zapewniło koronę wśród raperek.

Niedawno "Anaconda" Nicki Minaj przekroczyła miliard wyświetleń na YouTube. Minaj jest pierwszą raperką, której udała się ta sztuka w utworze solowym. Obecnie gwiazda ma na koncie sześć klipów, które przekroczyły milion wyświetleń.

W tym roku HBO Max planuje premierę serialu dokumentalnego o Nicki Minaj w reżyserii sześciokrotnie nominowanego do Emmy Michaela Johna Warrena. Sześć półgodzinnych odcinków przedstawi meandry kreatywnego umysłu raperki oraz opowie jej osobistą i zawodową historię.

Nicki Minaj to ikona muzyki i mody. Od ponad dekady tworzy historię oraz buduje własną markę.

Zdjęcie Nicki Minaj / Gilbert Carrasquillo / Getty Images

Minaj była pierwszą kobietą z setką utworów w Billboard Hot 100. Do tej pory zamieściła na liście 114 singli (najwięcej z artystek hiphopowych), w tym dwa na szczycie, 59 w 40 Hot 100 (również rekord wśród raperek) i 19 w Top 10 (kolejny rekord). Nicki jest również rekordzistką jeśli chodzi o liczbę skomponowanych przez kobiety piosenek w Hot 100 w latach 2010-2019.

W 2020 artystka obchodziła 10-lecie swojego przełomowego debiutu "Pink Friday". Wydana rok temu reedycja pobiła rekord sprzedaży kobiecych albumów hip-hopowych w pierwszym tygodniu ustanowiony przez Lauryn Hill w 1998.

