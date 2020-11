Nicki Minaj gościnnie w nowym teledysku Mike WilLL Made-It. Pierwszy klip po ciąży

Do sieci trafił nowy singel producenta Mike Will Made-It z gościnnym udziałem Nicki Minaj i YoungBoyem NBA.

Przypomnijmy, że w lipcu raperka na Instagramie opublikowała dwa zdjęcia ze specjalnej sesji zdjęciowej z ciążowym brzuszkiem. Jedno z nich gwiazda podpisała "w ciąży". Obie fotografie błyskawicznie obiegły sieć.

Pierwsze dziecko Minaj i jej męża, Kennetha Petty'ego przyszło na świat 30 września w Los Angeles. Narodziny córeczki gwiazda potwierdziła w październiku.

Klip "What That Speed Bout?!" to pierwsze nagranie z Minaj, które trafiło do sieci po urodzeniu dziecka. Zdjęcia do teledysku powstawały jednak, gdy wokalistka była w zaawansowanej ciąży. Raperka ujawniła to na Instagramie.



Oprócz Minaj w klipie cenionego producenta pojawia się też YoungBoy NBA (rozwijane jako Never Broke Again). Singel w ciągu niecałej doby obejrzano 700 tys. razy.