Syd Barrett był pod silnym wpływem bitników - to powstały w latach 50. awangardowy ruch promujący m.in. nieograniczoną swobodę twórczą. Melodyjne kompozycje Syda cechował pierwiastek chaosu, często pojawiał się w nich też element, mający za zadanie drażnić odbiorcę. A jeśli dodamy do tego podszyte infantylizmem, fragmentaryczne, czasem pełne absurdu teksty tych utworów, otrzymamy mieszankę, która stanowiła o wyjątkowości dzieł Barretta. Choć był członkiem Pink Floyd jedynie trzy lata, Syd Barrett pozostaje postacią nie tylko intrygującą, ale też otoczoną swoistym kultem. Razem z Pink Floyd muzyk nagrał dwa albumy: "The Piper at the Gates of Dawn" w 1967 roku i "A Saucerful of Secrets" z 1968 roku.