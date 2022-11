Druga płyta CD zawiera niepublikowane wcześniej miksy i wersje alternatywne, w tym utwory instrumentalne. Na DVD zarejestrowano koncerty z 1985 roku: w The Manhattan Club (Leuven, Belgia), Rotterdam Arena (Holandia), International Center (Toronto, Kanada), The Koseinenkin Hall (Tokio) oraz nakręcony przez BBC odcinek programu muzycznego "The Old Grey Whistle Test" (program nadawany był w latach 1971-1988).

W Wielkiej Brytanii i na terenie Unii Europejskiej zestawy kosztują 149.99 funtów (ok. 803 zł) lub 174.99 funtów (ok. 937 zł). Duga cena dotyczy łącznego zakupu zestawu oraz wspomnianych singli. Single można też kupić osobno w cenie 14.99 funtów za sztukę (ok. 80 zł). W sklepie internetowym na stronie Neworder.com ruszyła już przedsprzedaż.

New Order i "Low-Life"

Oryginalna płyta "Low-Life" została nagrana w 1984 roku w Jam and Britannia Row Studios i wyprodukowana przez zespół.

New Order został założony w 1980 roku przez wokalistę i gitarzystę Bernarda Sumnera, basistę Petera Hooka i perkusistę Stephena Morrisa po rozwiązaniu ich poprzedniego zespołu Joy Division (z powodu samobójstwa wokalisty Iana Curtisa). Obecnie grupa funkcjonuje bez Hooka. Skład uzupełniają: gitarzysta i klawiszowiec Gillian Gilbert, gitarzysta Phil Cunningham i basista Tom Chapman. We wrześniu tego roku New Order odbył trasę koncertową po Ameryce Północnej wraz z duetem Pet Shop Boys.

