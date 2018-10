Netflix szykuje dokument o życiu i karierze Prince'a

Amerykańska reżyserka Ava DuVernay zrealizuje dokument opowiadający o życiu i twórczości Prince'a. Film powstanie na zlecenie platformy Netflix.

Prince zmarł w 2016 roku /Kevin Winter /Getty Images

Kilkuczęściowy dokument obejmie całe życie Prince'a, a powstawał będzie we współpracy z rodziną zmarłego w kwietniu 2016 roku artysty.



"Prince był geniuszem. Jedyny sposób, w jakim mogę zrobić o nim film, to stworzyć go z miłością. I wielką dbałością. Jestem zaszczycona, że mogę to zrobić i wdzięczna z powodu zaufania, jakim obdarzyli mnie spadkobiercy" - powiedziała reżyserka.

Ava DuVernay ma na koncie m.in. film "Selma", za który otrzymała nominację do Oscara.