Jennifer Lopez to popularna aktorka oraz piosenkarka. Jak się okazuje Netflix zamierza wyprodukować film dokumentalny na temat gwiazdy

JLo wystąpiła w wielu filmach, takich jak "Anakonda" (1997), "Powiedz tak" (2001), "Zatańcz ze mną" (2004), "Sposób na teściową" (2005) i "Jak urodzić i nie zwariować" (2012)



Na scenie muzycznej pojawiła się w 1999 roku. Wydała debiutancki album, na którym znalazły się takie przeboje jak "Let's Get Loud" i "If You Had My Love".

Dwa lata później, w 2001 roku, na rynku pojawiła się druga płyta wokalistki zatytułowana "J.Lo".



Ostatnim albumem studyjnym J.Lo był "A.K.A" z 2014 roku. W lipcu jednak w sieci pojawił się singel "Cambia el Paso" z gościnnym udziałem rapera Rauw Alejandro.

Według doniesień "The New York Times", dokument ma być oparty przede wszystkim na wydarzeniach z 2019 roku, kiedy to Lopez świętowała 50-tkę. Jak twierdzi aktorka, był to najbardziej przełomowy moment jej życia.



Nie ma się co dziwić, w tym czasie otrzymała nominację do Złotych Globów za rolę w filmie "Hustlers" oraz CFDA's Fashion Icon Award - ważną nagrodę w branży modowej.

Data premiery jest jeszcze nieznana, póki co wiemy tylko, że JLo pojawi się w filmie.



