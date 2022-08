Nergal pokazał zdjęcie z rodzicami. Lider Behemotha przekazał smutne wieści o ojcu

"Mój tata ma teraz 77 lat i walczy z rakiem. Moja mama ma 76 lat i jest nie do powstrzymania. A ja jestem dumnym synem tej dwójki. Dobrze jest mieć ich przy sobie podczas koncertów zespołu Behemoth oraz Me And That Man" - napisał Nergal na Instagramie publikując zdjęcie ze swoimi rodzicami.

Fotografię wykonano w Gdańsku, rodzinnym mieście Nergala. To właśnie tam muzyk wystąpił ze swoim rock'n'rollowym projektem Me And That Man w ramach Męskiego Grania na Polsat Plus Arenie.

Fani w komentarzach składają życzenia powrotu do zdrowia dla Zenona Darskiego.

"Pięknie odczarowany obraz 'polskiego szatana'. Dużo zdrowia, dobroci dla Pana i rodziców" - czytamy.

Nergal sam zmagał się z poważną chorobą - w połowie 2010 r. zdiagnozowano u niego białaczkę. Pod koniec 2010 r. przeszedł operację przeszczepu szpiku.

Behemoth i nowa płyta "Opvs Contra Natvram"

Jak już informowaliśmy, pierwsza od czterech lat płyta Behemotha ujrzy światło dzienne 16 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Polsce dzięki Mystic Production).

Do tej pory z tego wydawnictwa poznaliśmy już utwory "The Deathless Sun", "Off To War!", "Ov My Herculean Exile" i "Thy Becoming Eternal".