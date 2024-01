Nergal pokazał nową ukochaną. Lider grupy Behemoth pozuje z nią w basenie

Okazją do opublikowania ich wspólnego zdjęcia z basenu są urodziny tajemniczej partnerki Nergala.



"Wszystkiego najlepszego ukochana... 26 i pół... I wciąż liczę" - napisał po angielsku lider grupy Behemoth .

Nergal (Behemoth) pokazał zdjęcie nowej ukochanej

Wcześniej muzyk był związany z m.in. Dodą, malarką Alicją Domańską czy modelką Kingą Damaziak.



"Nie prosiłem o taką popularność, ale radzę sobie z tym. Istnieje tak zwana rzeczywistość tabloidowa, na którą nie mam wpływu. A która, niestety, jest znakiem naszych czasów. Jeżeli ktoś wierzy w to, co wypisują na nasz czy na mój temat, i uważa, że to obiektywna prawda, musi być zwykłym głupcem" - opowiadał przed laty.

To z nową partnerką Nergal w ostatnim czasie odpoczywał na Bali. Dopiero po raz pierwszy pokazał twarz swojej ukochanej.



W jednym z ostatnich wywiadów lider pomorskiej formacji ujawnił, że pracuje nad nowym albumem Behemotha. Studyjny dorobek zamyka nagrodzony Fryderykiem "Opvs Contra Natvram".

