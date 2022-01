Joe Rogan to amerykański prezenter, komik i aktor. Najbardziej kojarzony jest z prowadzenia reality show, pt. "Fear Factor" ("Nieustraszeni"), w który uczestnicy mieli pokonywać własny strach.

Od pewnego czasu celebryta prowadzi na Spotify własny podcast - "The Joe Rogan Experience", w którym głosi swoje koronasceptyczne teorie. Rogan mi.in sprzeciwiał się w programie szczepieniu osób poniżej 21 roku życia, a jednym z jego gości był Roberta Malone, znany jako "Guru antyszczepionkowców".

Zareagował na to legendarny muzyk rockowy, Neil Young, który za pośrednictwem magazynu "Rolling Stone" opublikował list do właścicieli platformy, w którym zażądał usunięcia z niej swojej muzyki.



Clip Neil Young Shut It Down 2020 - with Crazy Horse

Neil Young do Spotify: "Chcę, żebyście sunęli moją muzykę"

"Domagam się tego, bo Spotify szerzy fałszywe informacje o szczepieniach, które mogą potencjalnie grozić śmiercią tym, którzy w nie uwierzą" - napisał Young.



"Chcę, żebyście poinformowali niezwłocznie Spotify, że chcę DZISIAJ usunąć moją muzykę z ich platformy. Mogą mieć albo Rogana, albo Younga. Ale nie obu" - podkreślił muzyk.



Niedługo później wpis zniknął, natomiast menager Younga potwierdza autentyczność żądań Younga wobec streamingowego giganta.



Spotify nie odniósł się do sprawy.