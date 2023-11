Necrowretch: Album "Swords Of Dajjal" gotowy. Sprawdź singel "Numidian Knowledge"

Piąty longplay death / blackmetalowców z Francji zarejestrowano w paryskim studiu Sainte Marthe. Miks i mastering wykonał Francis Caste. Autorem okładki jest Francuz Stéfan "Manifest" Thanneur.



"Swords Of Dajjal" będzie pierwszym materiałem Necrowretch, na którym usłyszymy perkusistę N. Destroyera oraz basistę R. Cadavera; obaj dołączyli do składu w roku 2021.



Nowy album Necrowretch będzie mieć swą premierę 2 lutego 2024 roku. Jego wydaniem zajmie się francuska wytwórnia Season Of Mist (CD, cyfrowo, na winylu w trzech wersjach kolorystycznych).



Francuzi podzielili się niedawno z fanami wideoklipem do singla "Numidian Knowledge". Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Necrowretch Numidian Knowledge

Necrowretch - szczegóły płyty "Swords Of Dajjal" (tracklista):

1. "Ksar Al-Kufar"

2. "The Fifth Door"

3. "Dii Mauri"

4. "Swords Of Dajjal"

5. "Numidian Knowledge"

6. "Vae Victis"

7. "Daeva"

8. "Total Obliteration".