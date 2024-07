Największym przebojem Logginsa był utwór "Please Come To Boston" z 1974 roku. Piosenka dotarła do piątego miejsca listy Billboard Hot 100. Za utwór artysta otrzymał nominację do Grammy w kategorii najlepsze wykonanie męski pop. Łącznie w całej karierze nominowany go do prestiżowej nagrody czterokrotnie.