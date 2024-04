Nazwał to "błędem nad błędami". Małżeństwo z księżniczką Leią z "Gwiezdnych wojen" go przerosło

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

W najnowszym dokumencie "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon" 82-letni piosenkarz i autor tekstów poświęcił wiele miejsca na wyjaśnienie burzliwych wątków ze swojego życia. Paul Simon pochylił się m.in. nad kulisami zerwanej przyjaźni z Artem Garfunkelem, z którym tworzył niezapomniany muzyczny duet i nieudanego małżeństwa z Carrie Fisher. Ślub z odtwórczynią roli księżniczki Lei z "Gwiezdnych wojen" nazwał "błędem nad błędami".

Paul Simon i Carrie Fisher w 1983 r. /Jean-Jacques LAPEYRONNIE/Gamma-Rapho /Getty Images