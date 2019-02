Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz na egzotycznych wakacjach na Zanzibarze [INSTAGRAM]

Na Instagramie Nataszy Urbańskiej możemy zobaczyć jej zdjęcia z rodzinnych wakacji na egzotycznym Zanzibarze.

Natasza Urbańska pokazała prywatne zdjęcia z egzotycznych wakacji AKPA

Natasza Urbańska znana jest przede wszystkim jako gwiazda teatru Studio Buffo, którego szefem jest jej mąż, Janusz Józefowicz.

Przez lata próbowała też swoich sił w różnych programach telewizyjnych, ale przylgnęła do niej łatka "tej drugiej". Zajmowała 2. miejsca w programach "Jak oni śpiewają" i "Taniec z gwiazdami", a także w preselekcjach do Eurowizji w 2008 roku. Nie zrobiła też furory w "Bitwie na głosy". Dopiero pod koniec 2014 r. wygrała "Superstarcie", które jednak zebrało fatalne recenzje i po pierwszej edycji zniknęło z anteny.

Porażką okazał się też szumnie reklamowany międzynarodowy projekt "Poland... Why Not?" połączony z próbą zaistnienia w Los Angeles (teledysk "All The Wrong Places" zapamiętany został głównie jako reklamówka sklepów z bielizną).



Wreszcie przyszedł czas na debiutancki album "One" ze stycznia 2014 r.

Premierę przysłonił teledysk "Rolowanie" (z Nataszą liżącą umywalkę w toalecie), który zebrał masę negatywnych opinii - ostatecznie komentarze pod klipem zostały wyłączone. Później sama Urbańska mówiła, że to był "żart i prowokacja". Nie zmienia to faktu, że "Rolowanie" jest najpopularniejszym klipem w dorobku śpiewającej aktorki - ma ponad 3,3 mln odsłon, gdy pozostałe mogą się pochwalić wynikami na poziomie raptem kilkudziesięciu - kilkuset tys. odtworzeń.

Później opublikowała single "Na końcu", "Już nie pytam" i "Tylko my" z udziałem producenta Matheo, który ma koncie głównie kolaboracje z raperami takimi jak Tede, Popek, donGURALesko i Sobota.

Teraz Natasza odpoczywa na wakacjach na Zanzibarze, gdzie relaksuje się z mężem Januszem Józefowiczem i ich córką Klarą.