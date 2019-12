Natalia Zastępa i "Kłopoty". Nowa piosenka finalistki "The Voice of Poland"

"Kłopoty" to trzeci singel młodej wokalistki Natalii Zastępy, którą szeroka publiczność poznała w "The Voice Kids" i "The Voice of Poland". Utwór opowiada o szalonych młodzieńczych uczuciach.

Piosenka "Kłopoty" powstała we współpracy z młodą kompozytorką Sanah, Maćkiem Wasio i Olafem Deriglasoffem.

Wideo Natalia Zastępa - Kłopoty (Official Audio)

Zaledwie 17-letnia wokalistka zaskakuje dojrzałym głosem. Zadebiutowała singlem "Za późno", który w serwisie YouTube obejrzano już ponad 6 milionów razy.

Kolejny raz pokazała się w piosence "Nie żałuję", która stylistycznie zahacza o swing. Jak tłumaczy wokalistka, ten utwór niesie ważne i optymistyczne przesłanie. "Żeby czerpać z życia, ile się da, a wszystko co nas spotyka - gorsze i lepsze chwile - mają wpływ na to, kim jesteśmy teraz" - mówi Natalia Zastępa.

17-latka od dzieciństwa interesowała się muzyką. Uczęszczała do szkoły muzycznej, najpierw w klasie wiolonczeli, później pianina. Pierwsze lekcje śpiewu miała już jako 8-latka. Rok później zadebiutowała na scenie podczas krapkowskich dni miasta.

Gdy miała 10 lat, wygrała konkurs piosenki, w którym zaprezentowała się z utworem "Co mi panie dasz". Zasiadająca wtedy w jury Elżbieta Zapendowska powiedziała, że jeśli Natalia nadal się pracować, osiągnie ogromny sukces.

Wokalistka szkoliła się m.in. w Jazz Centrum w Opolu, a obecnie w Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu. Współpracowała już z Mietkiem Szcześniakiem i Januszem Radkiem, występowała z zespołem Lombard i Pawłem Tomaszewskim.

Wideo Natalia Zastępa - "Skyfall" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 9

Jest finalistką pierwszej edycji "The Voice Kids" oraz dziewiątej edycji "The Voice of Poland". W czerwcu 2019 roku wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas koncertu "Debiuty".