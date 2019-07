Natalia Zastępa: Czasem trudno pogodzić śpiewanie z obowiązkami szkolnymi

Wokalistka podkreśla, że stara się tak zorganizować czas, żeby móc realizować swoją największą pasję, a jednocześnie nie zaniedbywać obowiązków szkolnych. Choć czasem wymaga to wiele wysiłku, to jednak gdy robi się coś z sercem, to da się pogodzić pracę, naukę i różne inne wyzwania. W wakacje artystka zamierza koncertować i przygotowywać się do wydania kolejnego singla.

Natalia Zastępa przyznaje, że jej priorytetem jest zdanie matury /Kurnikowski / AKPA

Natalia Zastępa to jedno z największych objawień muzycznych ubiegłego roku. Młoda wokalistka szturmem zdobywa serca fanów, a jej kolejne single cieszą się w sieci bardzo dużą popularnością. To dopiero jej pierwsze sukcesy, ale niewątpliwie okupione ciężką pracą.

Reklama

"Obowiązki z muzyką da się jak najbardziej połączyć, choć czasami jest to trudne, zwłaszcza kiedy jest rok szkolny. Wymaga to ode mnie na pewno dużo pracy i troszeczkę więcej sił, energii. Ponieważ kiedy nie ma mnie tydzień w szkole i wracam taka troszeczkę rozstrojona, bo są to zupełnie inne światy, a jednak to wszystko trzeba nadrobić, pozaliczać i jednak się przyłożyć. A poza tym znaleźć czas, żeby faktycznie odpocząć, spotkać się ze znajomymi, pooglądać jakiś film. Ale to wszystko się da zrobić" - mówi agencji Newseria Lifestyle Natalia Zastępa.

Wokalistka zdradza też, że większość wakacji zamierza przeznaczyć na realizację swoich pasji, czyli śpiewanie, koncerty i pracę w studiu nagrań nad kolejnym singlem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Zastępa o łączeniu kariery z edukacją Newseria Lifestyle

"Są wakacje, więc mam troszeczkę więcej czasu na taką pracę, którą bardzo lubię i te miesiące na pewno będą dosyć produktywne" - mówi Natalia Zastępa.

Podkreśla, że ma już plany na przyszłość, ale priorytetem jest na razie ukończenie liceum i zdanie matury.

"Nauka jest dla mnie bardzo ważna. Pochwalę się, że zawsze miałam pasek, w tym roku pierwszy raz nie miałam, ale liceum to już jest trudniejszy etap i tu każdy jest ukierunkowany w pewien sposób, wie, co chce w przyszłości robić. Ja chcę swoją przyszłość wiązać z muzyką, więc też trochę inaczej podchodzę do tego. Ale najważniejsza jest też matura, więc za dwa lata, mam nadzieję, że wszystko się uda" - mówi Natalia Zastępa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Zastępa o starcie kariery dzięki programowi telewizyjnemu INTERIA.PL