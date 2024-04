Natalia Szroeder w mediach społecznościowych zapowiadała nową premierę. Wśród czekających byli m.in. jej muzyczni przyjaciele - Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, Maria Peszek, Natalia Grosiak, Iga Lis czy Lara Gessler.

Piosenka "Północ" o północy trafiła do serwisów streamingowych, a o 9 rano pojawił się towarzyszący jej teledysk. Autorami utworu są Natalia Szroeder (tekst, muzyka) oraz kierownik muzyczny jej zespołu i pianista Archie Shevsky (pracuje także m.in. z Natalią Kukulską i Anitą Lipnicką).



Clip Natalia Szroeder Północ

"No słuchajcie, to się dzieje! Sama nie wierzę, że minęło tyle czasu od mojej ostatniej solowej premiery. Zleciało ekspresowo, bo poprzedni rok był naprawdę szaleńczym galopem. Nierzadko po wyboistych drogach. I choć nie chciałabym go już nigdy powtórzyć (nie to, co 2022, hehe), to wiem, że życie musi nas doświadczać na wiele sposobów. I prędzej czy później każda z tych doświadczonych kontuzji będzie cenna" - opowiada Natalia Szroeder.

"Zestresowana" Natalia Szroeder: Przytulam wszystkich was

"Oh! Powroty są ekscytujące. Startujemy intymnie i kameralnie. Nie bardzo wiem, co więcej mogę Wam o tej piosence powiedzieć... myślę, myślę i nie wiem. Żyćko jest żyćkiem i tyle. Przytulam wszystkich Was, a zwłaszcza tych, których zeszłoroczne turbulencje nie oszczędzały. Wiem, że było nas sporo! To wszystko ten cholerny kosmos, hihi Boże, jak tęskniłam! Słyszymy się, moi drodzy! I to już naprawdę bardzo regularnie" - dodaje wokalistka, która 20 kwietnia skończy 29 lat.



Klip do piosenki "Północ" został zrealizowany w formie mastershotu (reżyserią zajął się Adam Romanowski) - jednego długiego ujęcia, co nadaje mu dynamikę i intensywność, tworząc przy tym wrażenie autentyczności i niepowtarzalnej atmosfery. "Stresik" - nie kryła Natalia przed premierą.



Dotychczasowy dorobek Natalii Szroeder obejmuje płyty "Natinterpretacje" (2016) z przebojami "Lustra", "Powietrze" i "Zamienię cię" oraz "Pogłos" (2021) promowany singlami "Powinnam?", "Przypływy" (duet z Ralphem Kaminskim), "Para" i "Późne godziny" (z Vito Bambino).

Ma na koncie m.in. występy w programach "Twoja twarz brzmi znajomo" (2015), "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (wygrana w parze z Janem Klimentem w 2017 r.), udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2016. W 2020 r. była prowadzącą show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę".

