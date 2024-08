Piosenkarka wyznała także, że wcześniejsze relacje sporo ją nauczyły i nigdy już nie pozwoli, by jakikolwiek związek był dla niej ograniczeniem:

"I też już mam chyba na tyle doświadczenia, że nawet jak myślę sobie o przyszłości, o tym co się będzie działo w przyszłości, z kim będę się spotykać w przyszłości, dokąd mnie to życie zaprowadzi, to sobie nie wyobrażam, że mogłabym być jakkolwiek ograniczana w tej sferze".