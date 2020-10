Natalia Świerczyńska z trzecim singlem "Przepaść". Kiedy premiera "O północy"?

Już 23 października ukaże się nowa płyta Natalii Świerczyńskiej pt. "O północy". Trzecim już singlem, który ją zapowiada, jest utwór "Przepaść".

Natalia Świerczyńska na okładce płyty "O północy" /materiały prasowe

Nowa płyta znanej z "The Voice of Poland" (jej historię znajdziesz TUTAJ) Natalii Świerczyńskiej pt. "O północy" to przede wszystkim

wzruszające historie o tęsknocie za pięknem, dobrem i miłością. Utwór "Przepaść" to właśnie jedna z nich.

Wydawnictwo zostało zainspirowane wzruszającymi historiami Babci Natalii, która dzieliła się z wnuczką swoimi wojennymi przeżyciami. Artystka

kolekcjonowała te wspomnienia a teraz przelała je na teksty piosenek. Historia jej Babci od zawsze była częścią jej samej, dzięki czemu Świerczyńska mogła stworzyć tę wyjątkową i autentyczną płytę.

Artystka pisząc teksty na płytę próbowała postawić się na miejscu swojej Babci i trochę bardziej zrozumieć tamtą wojenną rzeczywistość. W nowych piosenkach Natalia przekazała emocje, które narastały w niej od dawna i teraz znalazły w końcu swoje miejsce właśnie na tym albumie.

