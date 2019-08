Natalia Przybysz: Zobacz teledysk "Ciepły wiatr" (nowa płyta "Jak malować ogień")

Do sieci trafił teledysk "Ciepły wiatr", który zapowiada płytę "Jak malować ogień" Natalii Przybysz.

Natalia Przybysz zapowiada nową płytę /Marek Lasyk / Reporter

Materiał jest naturalną konsekwencją i rozwinięciem brzmień i kompozycji, które ukazały się na poprzednich albumach "Prąd" (2014) i "Światło nocne" (2017). Znajdziemy tutaj ciepło brzmiącego bluesa, soulu i jazzu, żywe instrumenty i jak zawsze wyjątkowe i mądre teksty - czytamy w zapowiedzi nowej płyty.

Clip Natalia Przybysz Ciepły wiatr

"Wiatr zmian potrafi napsocić i potrafi uzdrowić. Przyznaję się, że jestem uzależniona od tego ruchu i ciągłej dynamiki. Jednocześnie kocham czuć stabilność w środku, jakby w kontekście czy kontraście do tej szalonej energii. Gdy tak mocniej wieje powstaje pytanie: czy jestem gotowa by stać się kimś nowym, porzucić starą skorupę?" - opowiada Natalia Przybysz.

Za reżyserię teledysku "Ciepły wiatr" odpowiada Silvia Pogoda.

"Kiedy Natalia zapytała mnie czy zrobię wideo do jej nowego singla, odpowiedziałam automatycznie - Nie! Jestem fotografką, nie znam się na reżyserii. To było dla mnie wielkie wyzwanie, bo musiałam wyjść daleko poza granice mojej strefy komfortu, ale kiedy usłyszałam 'Ciepły wiatr' po raz pierwszy, od razu wiedziałam, że jeśli mam kiedykolwiek zrobić taki projekt, to teraz" - mówi reżyserka.

"To piosenka o niesamowitej lekkości, a jednocześnie intensywności. Jest jak ciepły wiatr, który latem czujemy na twarzy kiedy zamkniemy oczy. Chciałam stworzyć klip, który byłby efemeryczny, lekki, wietrzny, który niósłby w sobie elektryzującą energię, ciepło, beztroskę letniego dnia, ale głównie piękno bliskości, miłości i namiętności między dwojgiem ludzi, bez zbędnych obciążeń i dramatów życia. Mam nadzieję, że udało się stworzyć obrazową poezję o lekkości bycia" - dodaje Silvia Pogoda.

Singel "Ciepły wiatr" będzie można usłyszeć premierowo podczas występu Natalii Przybysz w finale festiwalu "Lato z Radiem" w Krakowie.

Premierę piątej, autorskiej płyty "Jak malować ogień" wyznaczono na 25 października.