Lato z Radiem Festiwal 2019: Wielki finał w Krakowie [PROGRAM]

W dniach 30-31 sierpnia w Parku Jordana w Krakowie odbędzie się wielki finał akcji Lato z Radiem Festiwal 2019. Kto wystąpi na bezpłatnej imprezie?

Koncerty na plenerowej scenie w Parku Jordana rozpoczną się w piątek już o godz. 16.00 i potrwają aż do godz. 1.00 w nocy.

Podczas finału Lata z Radiem zaprezentuje się kilkunastu wykonawców.

Nie zabraknie muzycznych niespodzianek - jedną z nich przygotowała Natalia Przybysz, która podczas występu rodzinnego projektu Przybysz - Przybysz zaprezentuje premierowo utwór "Ciepły wiatr".

Singel zapowiada najnowszą solową płytę "Jak malować ogień", która ukaże się 25 października.

W ostatniej chwili okazało się, że Sławek Uniatowski, który miał gościnnie zaśpiewać w sobotę (31 sierpnia) z zespołem Chopin University Big Band, nie wystąpi w Krakowie z powodów osobistych. Zastąpi go Krzysztof Iwaneczko - finalista VI edycji "The Voice Of Poland".

Wiele atrakcji czeka również na widzów i słuchaczy w Strefie Muzycznej przy Muzeum Narodowym. Już od godz. 12.00 odbywać się tam będą spotkania z gwiazdami festiwalu i dziennikarzami Polskiego Radia. W piątek będzie można spotkać tu m.in. Michała Foxa Króla (godz. 12.30), siostry Przybysz (13.00), duet Smolik / Kev Fox (13.30), Wojtka Mazolewskiego i Johna Portera (16.30), The Dumplings (17.00), Króla (17.30), Barbarę Wrońską (18.00).

Szczegółowy program koncertów finału Lata z Radiem:



Piątek 30 sierpnia:



16.00 - 16.55 - ORKIESTRA POLSKIEGO RADIA W WARSZAWIE

17.20 - 17.55 - SMOLIK / KEV FOX

18.05 - 18.40 - THE DUMPLINGS

18.50 - 19.30 - KRÓL

19.40 - 20.20 - MAZOLEWSKI / PORTER

20.30 - 21.10 - BARBARA WROŃSKA I PRZYJACIELE

21.20 - 22.20 - PROJEKT PRZYBYSZ - PRZYBYSZ

22.30 - 23.10 - NOSOWSKA

23.20 - 00.00 - FISZ EMADE TWORZYWO

0.10 - 0.55 - VOO VOO feat. RITMO BLOCO feat. PRZYBYSZ - PRZYBYSZ

Sobota 31 sierpnia:

18.00 - 19.00 - CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND

19.10 - 20.00 - ANITA LIPNICKA

20.10 - 21.00 - MELA KOTELUK

21.10 - 22.00 - SKUBAS

22.10 - 23.00 - JULIA PIETRUCHA

23.10 - 0.00 - DARIA ZAWIAŁOW.

