Natalia Nykiel o nowej płycie i studiach. Jakie wykształcenie ma wokalistka?

Natalia Nykiel po premierze "Atlantyku" nie próżnuje. Wokalistka zapowiedziała, że rozpoczęła pracę nad nowym albumem. Zdradziła również, że wkrótce zakończy studia, które podjęła w Lizbonie.

Natalia Nykiel kończy studia /Piotr Molecki /East News

Na początku lipca Natalia Nykiel zaprezentowała nowy singel pt. "Atlantyk", który jest pierwszym utworem wokalistki nagranym w stylistyce country. O piosence polska gwiazda opowiedziała w "Dzień Dobry TVN".



"Powstał jakby na bazie gdzieś tam tego, co się wydarzyło na moim wyjeździe w Portugalii, więc bardzo się cieszę, że to się wszystko tak w ogóle połączyło" - stwierdziła.

"Atlantyk" to zwiastun nowego wydawnictwa Nykiel - następcy wydanego w 2019 roku minialbumu "Origo".

Clip Natalia Nykiel Atlantyk (Lyric Video)

Wokalistka - mimo odwołania wszystkich koncertów, w tym występu na festiwalu SXSW - przyznaje, że pandemia nie dotknęła jej tak bardzo jak wielu osób.

"Na pewno zdałam sobie sprawę, że powinnam być bardzo wdzięczna za to, co mam, za to, w jakim jestem miejscu, bo myślę, że dla wielu ludzi ta pandemia skończyła się bardzo tragicznie. Ludzie potracili pracę, sytuacje rodzinne na pewno wielu osobom się pozmieniały i to jest supersmutne. Mi na szczęście nie, więc jakby jestem superwdzięczna właśnie za to, że przetrwałam tę pandemię bardzo dobrze, że mogłam się skupić na swoich rzeczach" - stwierdziła.

Nykiel ujawniła też, że powoli kończy się jej portugalski okres w życiu. Przypomnijmy, że wokalistka wyjechała do Lizbony, aby studiować kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

"W czasie pandemii udało mi się faktycznie udało mi się skończyć studia, bo byłam na ostatnim roku. Teraz jestem już po sesji, czekam na obronę pracy licencjackiej i chyba kończę karierę studencką" - stwierdziła.

Dodajmy, że początku 2017 roku Nykiel obroniła pracę inżynierską na SGGW w Warszawie (inżynieria środowiska).