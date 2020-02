Natalia Nykiel i teledysk "Volcano": Spłonął cały dom

Do sieci trafił widowiskowy teledysk "Volcano" Natalii Nykiel, jurorki w nowym programie Polsatu "The Four. Bitwa o sławę".

Natalia Nykiel na planie teledysku "Volcano" /Universal Music Polska

"Spalony dom, żywy ogień, efekty specjalne, ekipa filmowa licząca sto osób, pirotechnicy, kilkudziesięciu strażaków i lekarzy - to nie relacja z planu hitowego blockbustera, ale opis tego, co działo się na planie widowiskowego klipu Natalii Nykiel do piosenki 'Volcano' z EP-ki 'Origo'" - czytamy w materiałach prasowych.

Wokalistka zaprezentowała swój najnowszy teledysk na kilkanaście dni przed występem na słynnym festiwalu SXSW w Austin w Teksasie.

Wspomniana anglojęzyczna EP-ka "Origo" została nominowana do Fryderyka w album roku - elektronika.



Przy teledysku "Volcano" Nykiel pracowała z reżyserem Tadeuszem Śliwą, autorem filmu "(Nie)znajomi", który kręcił klipy dla takich wykonawców, jak m.in. Dawid Podsiadło ("Najnowszy klip"), Agnieszka Chylińska ("Mam zły dzień"), Męskie Granie Orkiestra 2018 (Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Kortez - "Początek") i O.S.T.R. ("Miami").

"Volcano" jest najdroższą produkcją w historii polskiego oddziału Universal Music. Wideo jest pełne żywego ognia i efektów specjalnych, pracowała przy nim najlepsza w Polsce ekipa filmowa licząca prawie sto osób, pirotechnicy, a o bezpieczeństwo wszystkich dbała ekipa kilkudziesięciu strażaków i lekarzy.

Utwór "Volcano" powstał we współpracy z członkami zespołu Paramore (autorzy hitu "Careful" wyrazili oficjalną zgodę na wykorzystanie w utworze Nykiel cytatu ze swojej piosenki).

Dodajmy, że wiosną Natalia Nykiel pojawi się w nowym programie Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" jako jurorka.