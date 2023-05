Babie Lato to kolektywny projekt muzyczny realizowany w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który zawita do dziewięciu największych miast w Polsce. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska , która zaprosiła do współpracy artystki będące nie tylko silnymi osobowościami na scenie, lecz także mające swój głos poza nią.

W piosence "Cudowne lata" Kukulskiej towarzyszą Margaret , Mery Spolsky , Bovska i Zalia . Nagranie łączy wokalne i artystyczne kobiece światy, sięgając do konwencji nawiązującej do funkowego grania z lat 70.

Autorami piosenki są Natalia Kukulska i towarzyszący jej producent Archie Shevsky.

"Stworzenie tego projektu było dla mnie twórczym i muzycznym wyzwaniem. Powiem szczerze, choć bycie na scenie jest wielkim spełnieniem, sama chciałabym być po drugiej stronie i móc doświadczyć tego, co dla was szykujemy!" - zapowiada Natalia Kukulska.

W projekcie Babie Lato wokalistki zaprezentują zarówno utwory ze światowego repertuaru, jak i swoje autorskie single, w tym premierowe "Cudowne lata". Artystkom na scenie będzie towarzyszyć wyjątkowy, 13-osobowy skład muzyków zaproszonych do projektu, w którym oprócz ciekawego instrumentarium, znajdzie się miejsce dla DJ-a. Utwory w nowych, koncertowych aranżacjach i zaskakujących mashupach wypełnią ponad godzinny koncert, który będzie syntezą letniego chilloutu, dobrej zabawy i pozytywnej energii.

Za teledysk "Cudowne lata" odpowiada Michał Radziejewski. "Zależało mi na utrzymaniu wakacyjnego klimatu. Pomimo różnorodności prezentowanej przez każdą z artystek, odczuwamy spójność i harmonię, dzięki kwietnym motywom, grze kolorów i dominacji ciepłego światła. Te elementy wprowadzają nas w atmosferę beztroski i radości, niewątpliwie oddając esencję letnich wrażeń" - zauważa autor teledysku.

Każda z artystek i zarazem bohaterek klipu jest ukazana w zupełnie innej stylistyce, co jest bezpośrednim nawiązaniem do twórczości piątki inspirujących wokalistek.

