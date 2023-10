Narbo Dacal: Sprawdź utwór z pierwszej dużej płyty "Elysium Now"

Pierwszy duży album małopolskiego zespołu, podobnie jak EP-kę "Narbo Dacal" z 2022 roku, zarejestrowano oraz zmiksowano i poddano masteringowi w należącym do M. (muzyka Kriegsmaschine, Mgły i Owls Woods Graves), krakowskim studiu No Solace.

Przypomnijmy, że Narbo Dacal tworzą grająca na basie wokalistka Eliza, perkusista Bartek i gitarzysta Drut. Trudna do zaszufladkowania muzyka krakowskiego tria oscyluje wokół sludge / doom metalu i progresywnego grania, czerpiąc zarazem z wielu innych gatunków, w tym folku, a nawet black metalu.

Album "Elysium Now" będzie mieć swą premierę 24 listopada nakładem Piranha Music. Wytwórnia z Torunia przygotowała wersję CD i odsłonę cyfrową.

Nowego singla "Roses" Narbo Dacal możecie posłuchać poniżej:

Clip NARBO DACAL Roses (Official Lyric Video)

Narbo Dacal - szczegóły albumu "Elysium Now" (tracklista):

1. "Passion Flower"

2. "Roses"

3. "Devil's Snare"

4. "The Vase"

5. "The Last Straw"

6. "Forget Me Not".