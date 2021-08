Nanci Griffith nie żyje. Była uwielbianą gwiazdą country

Śmierć piosenkarki potwierdziła m.in. firma Gold Mountain Entertainment, z którą Griffith była związana. Nie podano przyczyny śmierci.

"Życzeniem Nanci było, aby przez tydzień po jej odejściu nie wydawać żadnych dalszych oficjalnych oświadczeń ani komunikatów prasowych" - można przeczytać jedynie w oświadczeniu.



Griffith obracała się w klimatach muzyki country i folk. Do jej największych przebojów należy utwór "Love at the Five and Dime". Piosenka zdobyła popularność jednak nie za sprawą Griffith - za najbardziej znane wykonanie odpowiada Kathy Mattea. Podobnie było z piosenką "From a Distance", która później stała się przebojem w wykonaniu Bette Midler.





Griffith była czterokrotnie nominowana do Grammy, wygrywając raz w 1994 roku w kategorii "Najlepszy album - folk".