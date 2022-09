Czesław Niemen (właściwe nazwisko Wydrzycki) urodził się 16 lutego 1939 roku w Wasiliszkach Starych koło Nowogródka na terenie obecnej Białorusi.

Mając 19 lat przeniósł się wraz z rodziną do Polski. Śpiewać zaczął na początku lat 60. Do 1967 roku był członkiem Niebiesko-Czarnych, później kierował własnymi zespołami: Akwarele, Niemen-Enigmatic oraz Grupa Niemen.

Był kompozytorem, multiinstrumentalistą i wokalistą. Jego największe przeboje to: "Dziwny jest ten świat" ( posłuchaj! ), "Czy mnie jeszcze pamiętasz", "Pod papugami" ( posłuchaj! ) i "Sen o Warszawie". Oprócz muzyki zajmował się też grafiką. Szczególnie interesowała go grafika komputerowa. Zmarł 17 stycznia 2004 r, a za oficjalną przyczynę śmierci uważa się nowotwór układu chłonnego.

Wideo "Sen o Warszawie" o życiu Czesława Niemena

Natalia Niemen o prawdziwej przyczynie śmierci ojca

Inne zdanie na ten temat ma córka muzyka, Natalia Niemen. Artystka w rozmowie z magazynem "Viva!" wyznała, że - jej zdaniem - do śmierci jej ojca doprowadziły powikłania po zapaleniu płuc, którego autor utworu "Dziwny jest ten świat" miał nabawić się w szpitalu.

Wideo Czesław Niemen i historia przeboju "Dziwny jest ten świat"

"Przy chorobie nowotworowej śmierć zawsze się czai. Był w nas strach, że nadejdzie, wszyscy o tym myśleliśmy. A z drugiej strony mieliśmy nadzieję, że będzie dobrze" - mówiła.

"Mamy przekonanie, że gdyby nie wymiana okien na korytarzach warszawskiego szpitala onkologicznego w styczniu, po których przewożono pacjentów, w tym i mojego tatę, żyłby do dzisiaj. Ojciec po takiej jednej przejażdżce na wózku dostał zapalenia płuc i zapadł w śpiączkę. Po około dziesięciu dniach zmarł" - dodaje Natalia Niemen.

Maria Gutowska o śmierci Czesława Niemena: "20 lat chorował na nowotwór"

Natalia Niemen nie jest jedyną córką muzyka - miał on jeszcze dwie pociechy, Eleonorę oraz Marię, która pochodziła z pierwszego małżeństwa artysty. Maria Gutowska kultywuje pamięć po ojcu i m.in. udziela się w grupie fanowskiej na Facebooku, która poświęcona jest twórczości i osobie jej ojca. Pozwoliła sobie tam skomentować przypomniane przez media słowa. Jej zdaniem dywagowanie na temat przyczyn śmierci Czesława Niemena jest bezsensowne i nie służy niczemu dobremu.

"Otóż, opierając się na naukowych źródłach, kategorycznie podważam 'rewelacje' o przyczynie zgonu Czesława Niemena i protestuję przeciwko próbom żerowaniu na śmierci mojego ojca. Fakty są takie, że zapalenia płuc i inne zakażenia, owszem są bezpośrednią przyczyną śmierci chorych na nowotwory, ale nie z powodu 'wymiany okien w zimie w szpitalu', a z powodu zaatakowania tych organów przez przerzuty, niedożywienia, spadku odporności, zalegania płynów ustrojowych - szczególnie, gdy od kilku dni leży się w śpiączce farmakologicznej!" - napisała Gutowska w grupie "Czesław Niemen - Archiwum Pamięci i Budowy Pomnika w Białogardzie" na Facebooku.

Wideo Kurylewicz / Warska / Niemen - Romanca Cherubina

Córka muzyka komentuje, że jej ojciec przez lata chorował na nowotwór, więc nie można uznać, że wymiana okien w szpitalu naprawdę mu zaszkodziła. Zainteresowanych odesłała do przeczytania książki Sherwina B. Nulanda "Jak umieramy", w której autor opisuje po kolei jak ustają funkcje życiowe. "Polecam każdemu przeczytanie tej książki - to może pomóc i nam, i naszym bliskim, ponieważ jesteśmy śmiertelni. Natomiast bardzo proszę nie spekulować już na temat śmierci Czesława Niemena, który od co najmniej 20 lat chorował na nowotwór, a zapalenie płuc było tylko i wyłącznie skutkiem tej choroby, unieruchomienia w śpiączce, a nie przyczyną, spowodowaną złośliwą wymianą okien w szpitalu w środku zimy. Zapewniam wszystkich, że nie miała ta wymiana żadnego wpływu na stan chorych w tym szpitalu, bo nie odbywała się nad ich łóżkami" - napisała.