Najlepsze stare zdjęcia, jakie gwiazdy muzyki publikowały w 2018 roku

Gwiazdy na swoich profilach w mediach społecznościowych dzielą się nie tylko zdjęciami dotyczącymi ich bieżącej działalności. Często, w ramach wspomnień lub przy specjalnych okazjach, publikują swoje stare fotografie - czy to z początków kariery, czy to z dzieciństwa.

Która gwiazda ucieszyła się z powrotu Spice Girls? /Getty Images /Getty Images

Zobaczcie najlepsze fotografie gwiazd muzyki z przeszłości!



Mariah Carey



"Kiedy miałam tylko dwie sukienki - jedną różową i jedną czarną. Spotkałam Willa Smitha w wieczór różowej!" - zażartowała na Instagramie amerykańska wokalistka, Mariah Carey.



Will Smith



Will Smith (być może zainspirowany przez Mariah Carey) również postanowił powspominać. Amerykański gwiazdor opublikował na Instagramie swoje zdjęcie z Celine Dion z gali American Music Awards w 1991 roku.



Adele



5 listopada świat obiegła informacja, że kultowy girlsband Spice Girls powraca. Wokalistki (poza Victorią Beckham) ruszają w trasę koncertową. Wśród fanów, których niezwykle ucieszyła ta wiadomość, była brytyjska gwiazda, Adele. Wokalistka opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z dzieciństwa, na którym pozuje na tle ściany wyklejonej plakatami ze Spice Girls. "Ha! Tak się właśnie czuję! Jestem gotowa!" - napisała Adele.



Gwen Stefani



Gwen Stefani opublikowała zdjęcie zza kulis teledysku No Doubt do piosenki "Just A Girl" z 1995 roku.



Ariana Grande



Ariana Grande podzieliła się w tym roku swoim zdjęciem z dzieciństwa.



Rihanna



Swoim zdjęciem z dzieciństwa podzieliła również Rihanna. Okazją do tego były jej 30. urodziny, które barbadoska wokalistka obchodziła 20 lutego.



Janet Jackson



W 25. rocznicę premiery "Poetic Justice - film o miłości" Janet Jackson umieściła na Instagramie fotografię z jej ekranowym partnerem, Tupackiem Shakurem.



Lady Gaga

Lady Gaga uczciła 32. urodziny (28 marca), publikując w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z 2007 roku. Amerykanka miała wtedy ciemny kolor włosów.

"To ja w 2007 roku tuż przed tym, jak przefarbowałam moje włosy na blond i wypuściłam 'Just Dance'. Mamy teraz 2018 rok i czuję się taka błogosławiona, kończąc 32 lata z grupą Małych Potworów, które zobaczyłam rozprzestrzeniając przesłanie o akceptacji i życzliwości od 10 lat" - napisała wokalistka.