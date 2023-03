Choć uczniowie byli bardzo podekscytowani wykonaniem utworu, to w ostatniej chwili szkoła zakazała śpiewania piosenki uznając ją za zbyt kontrowersyjną. O sprawie napisała nauczycielka, która przygotowała dzieci.

Wszystko zaczęło się od uczennicy pierwszej klasy Heyer Elementary School w Waukesha (Wisconsin), która w połowie marca po powrocie ze szkoły pokazała swojej mamie listę piosenek, które miała zaśpiewać wraz z klasą. Były na niej utwory: "What a Wonderful World" Louisa Armstronga, "Rainbow Connection" Kermita z "Muppetów" oraz "Rainbowland" Dolly Parton i Miley Cyrus. dziewczynki przyznała w rozmowie z "Los Angeles Times", że jej pociecha najbardziej cieszyła się z zaśpiewania utworu właśnie Miley i Dolly. "Kochamy Dolly Parton" - tłumaczyła.

Parę dni później Sarah Schindler wróciła ze szkoły i oznajmiła mamie, że z planów nici, a dzieci nie będą mogły zaśpiewać piosenek z tęczą w nazwie - "Rainbowland" (tęczowa kraina) oraz "Rainbow Connection"(tęczowa więź). Matka dziewczynki zadzwoniła do nauczycielki Melissy Tempel, dyrektora szkoły oraz kuratora, by dowiedzieć się, co się stało. W odpowiedzi usłyszała, że piosenki "uznano za kontrowersyjne".

"Moi pierwszoklasiści byli bardzo podekscytowani możliwością zaśpiewania 'Rainbowland' na naszym wiosennym występie, ale władze szkoły ją odrzuciły. Kiedy to się skończy?" - napisała nauczycielka na Twitterze. Do wpisu dołączyła fragment utworu, który według władz jest zbyt kontrowersyjny: "Jeśli spróbujemy, naprawdę możemy zmienić ten świat (...) Jesteśmy tęczami, ja i ty, każdym kolorem i odcieniem, zabłyśnijmy, razem możemy zacząć życie w tęczowej krainie".

Jak podaje "Los Angeles Times", władze szkoły dokonały "konserwatywnego zwrotu" w ostatnim czasie po protestach okolicznych mieszkańców, którzy oburzali się na strategię dotyczącą COVID-19. Między innymi przez to nauczyciele zostali poinformowani o istnieniu pewnych symboli, których trzeba się wystrzegać z powodu ich "politycznego zaangażowania", a jednym z nich jest tęcza.

Leigh Tracy, jedna z matek dzieci uczących się w szkole twierdzi, że placówka "rozprawia się ze wszystkim, co dotyczy LGBTQ". "Tak więc fakt, że ta piosenka stanowi 'problem', nie jest żadną niespodzianką - twierdzi kobieta.

Sprawa jednak ma pozytywny dla uczniów finał - po protestach i skargach pisanych przez rodziców, piosenka "Rainbow Connection" powróciła na listę wykonywanych utworów. Utwór Miley Cyrus i Dolly Parton natomiast nadal jest uznawany za zbyt kontrowersyjny i uczniowie nie zaśpiewają go.