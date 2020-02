Naglfar: Śmierć i zniszczenie (nowa płyta "Cerecloth")

Na początku maja pierwszym od ośmiu lat albumem przypomni o sobie szwedzki Naglfar.

Naglfar w akcji /Gonzales Photo/Terje Dokken/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Zespół z miasta Umeå, wylęgarni talentów (Meshuggah, Cult Of Luna, Refused, Nocturnal Rites, Persuader etc.) na północy Szwecji, odnowił właśnie kontrakt z niemiecką Century Media Records, która wyznaczyła datę premiery siódmej płyty Naglfar na 8 maja.

"Zwyczajowe śmierć i zniszczenie" - o nowym dokonaniu blackmetalowego Naglfar mówi zwięźle gitarzysta Andreas Nilsson.

"Cerecloth" nagrano i zmiksowano w studiu Wolf's Lair pod okiem Marcusa Normana, gitarzysty Naglfar i frontmana Bewitched. Masteringiem zajął się Dan Swanö w swoim studiu Unisound.



W studiu skład uzupełnili sesyjnie Alex Friberg vel A. Impaler na basie (także w Firespawn) oraz Efraim Juntunen (Persuader, Guillotine) na bębnach.

Okładkę zaprojektował słynny Kristian "Necrolord" Wåhlin, a szatą graficzną Japończyk Seiya Ogino.



"Téras", poprzednia płyta Szwedów, miała swą premierę w 2012 roku. Promował ją utwór "Pale Horse", który możecie sobie przypomnieć poniżej:

Oto program albumu "Cerecloth":



1. "Cerecloth"

2. "Horns"

3. "Like Poison for the Soul"

4. "Vortex of Negativity"

5. "Cry of the Serafim"

6. "The Dagger in Creation"

7. "A Sanguine Tide Unleashed"

8. "Necronaut"

9. "Last Breath of Yggdrasil".