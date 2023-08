Agnieszka Mazurek była głosem zespołu Lider Dance ( posłuchaj! ). Muzycy zespołu poinformowali o nagłej i niespodziewanej śmierci piosenkarki w kwietniu 2022 roku.

"Już nigdy nie zobaczymy Twojej roześmianej buzi, nie usłyszymy Twojego pięknego głosu" - pisali w facebookowym poście koledzy z zespołu.

Sprawą niespodziewanej śmierci gwiazdy disco polo żyła cała Polska. Policyjne śledztwo wykazało, że gwiazda popełniła samobójstwo. Jak podawał rok po jej nagłym odejściu "Super Express", wokalistka podjęła tragiczny krok przez zawód miłosny.

Agnieszka Mazurek została pochowana na cmentarzu w rodzinnej Zduńskiej Woli.

Lider Dance powraca po śmierci wokalistki. Szukają nowego głosu

W mediach społecznościowych grupy Lider Dance pojawiła się informacja o powrocie zespołu na scenę. Duet - Marcin Madajski i Marcin Tomczyk - szuka teraz nowej wokalistki.

"Jak dobrze wiecie ostatni czas był dla nas bardzo trudny. W nawiązaniu do Waszych licznych zapytań o nasz powrót na scenę i zachęt z Waszej strony informujemy, że nie odpuszczamy. Nadal chcemy tworzyć dla Was nowe piosenki i widywać się z Wami na koncertach. Wiemy, że Agnieszka też by tego chciała. Dlatego ogłaszamy casting na nową wokalistkę zespołu Lider Dance" - piszą na Facebooku.

Muzycy mają kilka warunków, które powinna spełniać nowa wokalistka. Ważne jest dla nich, by "kochała muzykę, lubiła i potrafiła śpiewać, była charyzmatyczna i pełna energii", a także "odnajdywała się na scenie i przed kamerą". Ponadto dobrze, by pochodziła z centrum Polski - okolic Łodzi/Uniejowa.

Agnieszka Mazurek z Lider Dance niespodziewanie odeszła

Agnieszka Mazurek tworzyła zespół Lider Dance wspólnie z Marcinem Madajskim oraz Marcinem Tomczykiem. Występowali na największych imprezach disco polo, m.in. na Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. W trakcie pandemii zespół z wiadomych względów mniej koncertował, ale ponoć cały czas pracował nad nowymi utworami, które w najbliższym czasie miały zacząć pojawiać się w sieci.

Wokalistka dołączyła do formacji Lider Dance w 2014 roku - wtedy też grupa powróciła do koncertowania i zaczęła tworzyć nowy repertuar. Na swoim koncie zespół ma wiele przebojów, m.in. "Ja będę twoja" ( posłuchaj! ), "Całować chcę" czy "Zabiorę Cię".

