Za sprawą zakwalifikowania się do konkursu Premier na festiwalu w Opolu (31 maja) Piotr Cugowski powróci do TVP. Przypomnijmy, że dość nieoczekiwanie wokalista stracił pracę w pokazywanym w tej stacji programie "The Voice Senior". W tym roku jego miejsce w czerwonym fotelu zajęła Halina Frąckowiak.

"Cisza przed burzą" to dzieło gitarzysty Jarosława Chilkiewicza i Piotra Cugowskiego do słów Wojciecha Byrskiego. Autor tekstu wcześniej pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska.

Piosenka porusza temat przewrotności losu, ale także walki o swoje marzenia. Przesłanie podkreśla teledysk wyreżyserowany przez Pascala Pawliszewskiego.

"Trudno czasem nie wkurzać się na los, szczególnie, gdy coś nie idzie po naszej myśli. Wierzę jednak, że świat dąży do równowagi, po burzy zawsze wychodzi słońce. Na wszystko jest czas i miejsce. Ta świadomość pomaga mi zaakceptować wszystko, co los stawia na mojej drodze. I o tym także jest ten utwór" - komentuje Piotr Cugowski.

"Cisza przed burzą" to kolejna zapowiedź drugiego solowy albumu wokalisty (wcześniej poznaliśmy utwór "Latarnik" ). Będzie to nowa odsłona twórczości Piotra, który przez lata wielokrotnie udowadniał, że nie boi się stylistycznych wolt ani artystycznych wyzwań.



Kim jest Piotr Cugowski?

Polski muzyk jest współzałożycielem i wokalistą zespołu Bracia , który działał do 2019 roku. Grupa wydała sześć albumów studyjnych i wylansowała takie hity, jak "Nad przepaścią" , "Za szkłem", "Po drugiej stronie chmur" czy "Wierzę w lepszy świat" .

Po zawodowym rozstaniu z bratem Wojciechem Cugowskim rozpoczął karierę solową. Wydany na 40. urodziny album zatytułowany po prostu "40" promowały utwory "Kto nie kochał" , "Daj mi żyć", "Zostań ze mną" oraz "Takich jak my nie znał świat". Płyta pokryła się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy.

Również w 2019 r. wokalista pojawił się w TVP jako trener dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Później zaczął pracować jako opiekun starszych wokalistów w programie "The Voice Senior" (trzecia i czwarta seria). Dość nieoczekiwanie okazało się, że TVP zdecydowała się pożegnać popularnego trenera - jego miejsce w czerwonym fotelu zajęła Halina Frąckowiak.



Co ciekawe, sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel artysty ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził Durczak.

