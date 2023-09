'N Sync wraca po 22 latach. "Także dla nas wydaje się szaleństwem"

Wiadomości

Wiadomość o tym, że po ponad 20 latach zespół 'N Sync ponownie wszedł do studia, by nagrać piosenkę "Better Place" do trzeciej części filmu "Trolle", wprawiła fanów w ekscytację. Nawet tenisistka Serena Williams przyznała, że jej podekscytowanie i radość na myśl o zjednoczeniu zespołu są ogromne. I gdy wydawało się, że będzie to jednorazowa współpraca, niektórzy członkowie zespołu już sugerują, że na filmowej piosence ich dalsza działalność może się nie skończyć.

'N Sync w czasach, gdy byli idolami nastolatków /Scott Gries/ImageDirect /Getty Images